RC Lens : le FC Séville crie au scandale et charge aussi Darmanin

En prenant un arrêté contre les supporters du FC Séville à Lens tardivement entre dimanche et lundi, le gouvernement français a déclenché la colère de beaucoup d’amateurs de football à Lens comme en Andalousie.

Arrivé à Lille avec son équipe, le président du FC Séville José Castro a lui aussi chargé contre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour dénoncer ce non-sens : « Il nous semble vraiment atroce que 300 supporters, qui ne sont pas des dangers, se voient interdire de voyager et d’aller voir leur équipe. Ils ont acheté leurs billets, leurs vols et hier, un dimanche après-midi et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir auprès du gouvernement national pour que ces supporters puissent assister au match ».

« C’est une atrocité qui limite les droits des Européens »

Comme le rappelle le dirigeant andalou, ce genre de décision doit s’anticiper : « S’il y a des problèmes en France, il faut prévenir à l’avance. Pas la veille au soir (…) Les prochaines heures seront très importantes pour résoudre ce problème absurde, car c’est quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant. Jusqu’à hier, personne n’avait de nouvelles officielles et nous avons tous appris la nouvelle par une interview du ministre français. Il n’y a rien eu d’officiel pour avertir ces fans et c’est une atrocité qui limite les droits des Européens, dans ce cas des Espagnols ».

Des mots forts mais qui traduisent surtout l’incompréhension du FC Séville, qui a lancé un recours avec l’aide de l’Association Nationale des Supporters, pour faire retirer ce nouvel arrêté sans queue ni tête qui démontre toute la bêtise de nos dirigeants lorsqu’il s’agit de régler la question du sport dans les stades en France…

