RC Lens : le fossé se creuse entre la direction et les ultras

Hier, La Voix du Nord révélait que les relations entre la direction du RC Lens et les ultras s'était grandement détériorée suite aux incidents du derby il y a cinq semaines. Il était même prévu que les supporters fassent une action pour la réception du FC Metz ce dimanche, sans toutefois pénaliser ni le club ni l'équipe. Finalement, selon L'Equipe, cela devrait se limiter à une absence d'animation (tifo, banderoles, etc).

Mais le quotidien sportif en dit plus sur les griefs de chaque camp envers l'autre. On apprend ainsi que la direction lensoise n'avait pas été mise au courant du tifo "Lillois merda". Ou encore qu'un fumigène allumé lors du match contre Saint-Etienne avait brûlé une personne au deuxième degré, ce qui avait poussé le directeur de la sécurité du club à porter plainte. Cette plainte avait déjà été mal vécue par les ultras et les démarches de leurs dirigeants après les incidents du derby (notamment les interdictions commerciales) ont constitué une goutte ayant fait déborder le vase. Le DG du Racing, Arnaud Pouille, a déclaré à L'Equipe : « On regrette ces crispations. On reste ouverts au dialogue. On construira avec ceux qui le veulent ». Ambiance…

🚨 Les ultras du #RCLens ont décidé de ne pas animer le stade Bollaert-Delelis aujourd’hui suite aux relations tendues entre le club et ses supporters 😱 (L’Équipe) #RCLFCM pic.twitter.com/Mw8IrIt3YY — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) October 24, 2021