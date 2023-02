RC Lens : le gros coup de mou de Seko Fofana en chiffres

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Nul à Troyes (1-1), défaite contre Nice (0-1), nul à Brest (1-1), défaite à Lyon (1-2)... Le RC Lens tourne au ralenti depuis plusieurs semaines, ce qui l'a fait passer du statut de brillant dauphin du PSG à celui de 4e de L1. Une réaction s'impose, dès ce dimanche contre Nantes à Bollaert. Mais pour cela, il faudra que chaque Sang et Or fasse plus, comme l'a expliqué Franck Haise en conférence de presse. Et Seko Fofana peut-être plus que les autres...

En effet, les chiffres sont terribles pour le capitaine artésien depuis quelque temps. La Voix du Nord révèle qu'il réalise 10% de moins de passes vers l'avant qu'en moyenne et que ses courses progressives (qui font avancer) ont diminué d'un tiers. Il intercepte aussi deux fois moins de ballons et n'a cadré qu'un tir sur sept lors des trois derniers matches. Un vrai coup de moins bien qui a tiré son équipe vers le bas. La réception du FC Nantes doit permettre d'enrayer cette spirale négative.