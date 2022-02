Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez - Machado, Danso, Wooh, ClaussMedina, Haïdara, Louveau - Berg, Fofana, Kakuta, Cahuzac, Pereira Da Costa, Doucouré, Frankowski - Sotoca, Ganago, Kalimuendo, Baldé.

J-1 avant #RCLOL 🔥



Voici le groupe de 20 joueurs convoqué par Franck Haise pour défier l’Olympique Lyonnais demain 👊



➡️ Yannick Cahuzac de retour

🏥 Corentin Jean à l'infirmerie

🏃 Jonathan Gradit et Wesley Saïd en phase de reprise#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/qEUtsajuvP — Racing Club de Lens (@RCLens) February 18, 2022