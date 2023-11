RC Lens : le groupe de Haise pour le PSV Eindhoven est tombé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise enregistre le retour de blessure de Wesley Saïd mais est toujours privé de Wuilker Faríñez, Jimmy Cabot, David Pereira da Costa et Oscar Cortés, blessés. Le groupe du RC Lens : Leca, Samba, Pandor - Aguilar, Machado, Danso, Medina, Maouassa, Haïdara, Gradit, Khusanov, Frankowski - Abdul Samed, Fulgini, Diouf, El Aynaoui, Mendy, Thomasson, Pouilly - Sotoca, Wahi, Saïd, Guilavogui. J-1 avant #PSVRCL 👊



Voici les 2⃣3⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour affronter le @PSV, demain, en #UCL ! 🇪🇺



➡️ Yannick Pandor et Faitout Maouassa intègrent le groupe, à l'instar du jeune Tom Pouilly qui effectue son premier déplacement avec les pros.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) November 7, 2023

Pour résumer Le coach du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 23 joueurs pour le quatrième match de poule de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Découvrez-le ci-dessus.

