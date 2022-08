Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le groupe du RC Lens : J-1 avant #RCLFCL 🔥



Voici le groupe de 2⃣2⃣ joueurs convoqué par Franck Haise pour défier le FC Lorient demain 👊



➡️ Yaya Fofana et Rémy Labeau Lascary font leur première apparition dans le groupe pro et renforcent les rangs lensois.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/y6c8YKoS2u — Racing Club de Lens (@RCLens) August 30, 2022

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a convoqué un groupe de 20 joueurs pour la réception ce mercredi de Lorient, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life