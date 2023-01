Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le groupe du RC Lens : Leca, Samba - Machado, Danso, Medina, Haïdara, Boura, Gradit, Le Cardinal, Frankowski - Onana, Fofana, Pereira Da Costa, Claude-Maurice, Abdul Samed, Thomasson - Sotoca, Openda, Saïd, Labeau Lascary. J-1 avant #ESTACRCL 🔥



Voici les 2⃣0⃣ Lensois convoqués par Franck Haise pour défier l'ESTAC Troyes demain 👊



➡️ Titulaire avec la #N3 le week-end dernier, Rémy Labeau Lascary retrouve une place dans le groupe professionnel.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/ZRgSblM1xy — Racing Club de Lens (@RCLens) January 27, 2023

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a retenu un groupe de 20 pour le déplacement ce samedi (17h) sur la pelouse de Troyes, comptant pour la 20e journée de Ligue 1.

