RC Lens : le groupe pour Reims est tombé, Gradit est bien là

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le groupe du RC Lens pour la réception de Reims vendredi soir est tombé et Franck Haise a convoqué 21 joueurs. Retour d'Abdul Samed, Saïd encore absent Salis Abdul Samed revient de suspension et Jonathan Gradit, qui était incertain, est présent. Ce n'est pas le cas de Wesley Saïd, pas assez remis de sa blessure au quadriceps. J-1 avant #RCLSDR 🔥



Voici les 2⃣1⃣ Sang et Or convoqués par Franck Haise pour défier le Stade de Reims demain à Bollaert 👊



🔙 @AbdulSamedSali fait son retour dans le groupe lensois après avoir purgé ses trois matchs de suspension.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/jhC4R9iqdy — Racing Club de Lens (@RCLens) May 11, 2023

Laurent HESS

Rédacteur