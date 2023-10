RC Lens : le magnifique hommage rendu aux supporters Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Qui, mieux que lui, peut évoquer les supporters du RC Lens ? Au club depuis maintenant 5 ans, l'attaquant Florian Sotoca mesure la chance de pouvoir évoluer avec un tel soutien, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur. Mais au sortir de la victoire face au FC Nantes, et de son doublé personnel, Sotoca a plus particulièrement décrit l'ambiance à Bollaert. "Vous levez la tête, vous regardez le public" Propos retranscrits par le site Lensois.com. "Parfois c’est dur, mais vous levez la tête, vous regardez le public. D’ailleurs il y a un arrêt de jeu, vers la 70e avec les Corons et les lumières, ça vous donne une énergie incroyable. C’est ma 5e année ici, les supporters ont toujours été derrière nous même quand c’était difficile, notamment en début de saison. C’est une sorte de récompense pour eux aussi de sortir ce match à Bollaert. Et puis la standing ovation, c’est vrai que ça fait chaud au cœur parce qu’on connaît tous des moments compliqués et c’est bien de mettre un doublé, de faire une passe décisive." Podcast Men's Up Life Pour résumer Vainqueur du FC Nantes, 4-0, lors de la dernière journée de Ligue 1, le RC Lens retrouve peu à peu des couleurs. Ce qui ne change jamais, en revanche, c'est le soutien d'un public exceptionnel, mis en valeur par l'attaquant Florian Sotoca.

Benjamin Danet

Rédacteur