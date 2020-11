RC Lens : le match à Dijon ne s’annonce pas de tout repos pour les Sang et Or

Si le Dijon FCO n'a pas gagné le moindre match cette saison en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), les Bourguignons ne recevront pas le RC Lens dimanche (15 heures) en victime expiatoire. Regonflé par leur match nul à Metz (1-1), l'un des clubs en forme du moment, le club icaunais se verrait bien jouer les trouble-fêtes face au promu.

Stéphane Jobard démis de ses fonctions après neuf matches, son remplaçant David Linares pense à se servir du nul glané à Saint-Symphorien pour arriver face aux Sang et Or avec une confiance retrouvée :

« On a commencé à faire germer des idées dans la tête des joueurs à travers ce match de Metz. Tous les joueurs seront importants. Ça va prendre du temps, il va falloir capitaliser sur les forces de notre effectif car on a des joueurs de qualité. Tous les joueurs seront importants. J’ai bien conscience de la situation, mais elle n’est pas un élément déclencheur. C’est plus la discussion avec le président. Et j’ai reçu beaucoup de messages de soutien », a glissé le jeune technicien dans les colonnes du Bien Public.