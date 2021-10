RC Lens : le MHSC craint les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dauphin du PSG, le Racing Club de Lens réalise un début de saison sur la lancée de la précédente. Depuis leur remontée, les hommes de Franck Haise déjouent tous les pronostics en jouant un football léché, offensif. Tous leurs adversaires commencent à les craindre, à l'image de ce que l'on peut comprendre des propos du Montpelliérain Jordan Ferri, qui accueillera le Racing dimanche.

« On a bien travaillé pendant la semaine de trêve puis cela a été plus léger sur la fin. On a aussi passé un petit moment entre nous, ça permet de maintenir l’ambiance dans le groupe. On a une semaine pleine pour bien travailler et préparer la réception de Lens. Il y a eu de gros changements dans l’effectif, il fallait que tout le monde prenne ses marques mais on voit qu’au fil des matches, il y a plus de contenu. Il ne manque que la réussite et les résultats. On espère que ça va venir. On fait tout pour. Sur les derniers matches, on aurait mérité mieux. Il faut garder cet état d’esprit. Lens a commencé très fort cette saison, ils ont gardé le même effectif ça peut expliquer aussi ce début de saison. Il y a des joueurs de qualité. »

Jordan Ferri : « Le RC Lens a commencé fort » https://t.co/1vMKyehZhg — Artois Foot (@ArtoisFoot) October 13, 2021