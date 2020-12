Montpellier, un adversaire difficile à manœuvrer

"Ils ne recherchent pas forcément la possession. Ils sont capables de bien contrer. On a réussi à s'adapter à Rennes après une entame plus difficile. Cette fois-ci, le match sera différent. Contre Montpellier, il faudra éviter les erreurs défensives. On craint leur puissance offensive."

La concurrence en attaque

"Il y a des paires, mais Ganago et Kalimuendo peuvent jouer ensemble aussi. Même si après Jean et Banza jouent moins. Florian Sotoca lui a prouvé depuis le début de saison qu'il était quasi-indispensable. J'ai 5 attaquant différents mais de valeur."

Le racisme

"Je pense que les joueurs et staffs du PSG et Istanbul Basaksehir ont donné un vrai signal fort, ils ont eu raison. Le racisme n'a pas de place dans le sport et dans la vie quotidienne. Mais il y a du travail et pas que pour l'UEFA."