RC Lens : le mystère plane toujours sur l'avenir international d'un cadre de Haise

S'il avait choisi de mettre de côté la CAN 2021 au Cameroun pour se consacrer au RC Lens comme son ami Seko Fofana, Cheick Doucouré devrait prochainement revenir en sélection. Du côté de la Fédération malienne, le président Mamoutou Touré a déjà confirmé l'information pour la double confrontration Mali – Tunisie, décisive pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar les 24 et 29 mars prochain.

Une information qu'on ne confirme pas du côté du RC Lens. Lancé sur cette annonce en conférence de presse, Franck Haise a simplement fait savoir qu'il « n'était pas au courant » du choix de Cheick Doucouré de sortir de sa pause internationale.

Reste à savoir s'il sera appelé pour ce choc, Cheick Doucouré (22 ans) ne s'étant pas encore imposé comme un cadre indispensable des Aigles depuis ses débuts en sélection il y a quatre ans (8 capes, la dernière en septembre dernier au Rwanda).

