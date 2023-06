RC Lens : le nouveau maillot des Sang et Or est connu

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

« Vous n’avez vraiment rien vu ? On ne peut pas tromper 37601 fois une personne mais on peut tromper une fois 37601 personnes. Un nouveau maillot domicile pour la saison 23/24 qui a déjà le parfum d’Europe », a tweeté le RC Lens en milieu de matinée. Vous n’avez vraiment rien vu ? 👀



On ne peut pas tromper 37601 fois une personne mais on peut tromper une fois 37601 personnes.



Un nouveau maillot domicile pour la saison 23/24 qui a déjà le parfum d’Europe. 🔴🟡

#ANosRisquesEtTerrils

@pumafootball pic.twitter.com/Cr1sAgVmj6 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens a diffusé les premières images de son futur maillot pour la saison prochaine, qui marquera le grand retour des Sang et Or en Ligue des champions. La nouvelle tunique du club artésien a de la gueule, jugez plutôt :

Bastien Aubert

Rédacteur