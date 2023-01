Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le onze de départ du RC Lens : Les 16es de finale de la @coupedefrance, c’est dans une heure 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront cette rencontre face au Stade Brestois 29 !



➡️ Adrien Thomasson fait sa première apparition dans le onze lensois.#FierDEtreLensois #SB29RCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/RFe95QRAgS — Racing Club de Lens (@RCLens) January 22, 2023 Le onze de départ du Stade Brestois : Et voici le 𝗫𝗜 brestois pour affronter le @RCLens ! 👇#SB29RCL | 16e @coupedefrance pic.twitter.com/axz7MTmm65 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 22, 2023

Pour résumer Dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, le RC Lens se rend ce soir sur la pelouse du Stade Brestois. Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, vient tout juste de communiquer son onze de départ. Le voici ci-dessous.

Benjamin Danet

Rédacteur

