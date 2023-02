RC Lens : le patron des arbitres revient sur les erreurs du match de Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Agacé par l'arbitrage de Benoît Bastien lors du match à Brest (1-1) dimanche dernier, le RC Lens s'était voulu très offensif contre l'homme au sifflet. Non seulement Arnaud Pouille (directeur général des Sang et Or) s'était fendu d'une sortie médiatique très critique mais le Racing avait également publié sur les réseaux sociaux une « Compil de la VAR oubliée », pastichant un excellent sketch de Kad&O. Gautier n'a pas de mal à reconnaître les erreurs Une attitude qui a au moins eu le mérite de faire réagir au plus haut niveau de l'arbitrage français puisque Stéphane Lannoy, responsable des arbitres professionnels, a appelé Franck Haise suite à cette rencontre. Sur les ondes de France Bleu Nord ce vendredi matin, Antony Gautier, le big boss de l'arbitrage français, s'est également exprimé, lui qui est à l'initiative de ce coup de fil. « Moi j’ai souhaité que Stéphane Lannoy puisse échanger très rapidement avec l’entraîneur du RC Lens. avec le directeur sportif parce que je comprenais évidemment les interrogations inhérentes aux décisions qui ont été prises. Ce n’est jamais agréable de reconnaître des erreurs. Mais je n’ai aucune difficulté à le faire parce que je considère que c’est comme ça qu’on avance. » Bien évidemment, ces mots ne rendront pas les deux points volés au RC Lens mais elles permettent au moins de faire amende honorable. Enfin un patron de la DTA faisant preuve d'humilité, ça change de Pascal Garibian...

