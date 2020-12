RC Lens : le plan de Haise pour se passer de Gaël Kakuta

Ce mercredi soir (19h), pour le dernier match de l'année opposant le RC Lens au Stade Brestois à Bollaert, Franck Haise va être contraint de bouleverser un peu ses plans. Comme attendu, Gaël Kakuta – qui souffre d'une fatigue musculaire – ne devrait pas démarrer le match même s'il figure bien dans le groupe.

Un trio Sotoca – Banza – Kalimuendo contre Brest ?

Sur cette rencontre, le coach du RC Lens va donc revoir un peu son animation en 3-4-1-2 par un passage en 3-4-3 sans véritable meneur de jeu. L'Equipe révèle ce matin les hommes avec lequel Haise a travaillé lors de son ultime séance hier à la Gaillette.

Simon Banza devrait occuper la pointe de l'attaque, assisté de Florian Sotoca à droite et d'Arnaud Kalimuendo à gauche. Ignatius Ganago démarrerait sur le banc. Tous deux fatigués, Yannick Cahuzac et Seko Fofana sont bien annoncés titulaires... encadrés du jeune Ismaël Boura et de Clément Michelin. Enfin, comme nous l'indiquions dans notre compo probable, Steven Fortes remplace Massadio Haïdara en axial gauche de la défense à trois.