RC Lens : le prêt d'une promesse des Sang et Or tourne au fiasco

Défenseur prometteur du RC Lens, arrivé de l'Académie Diambars en 2019, Cory Sène (19 ans) a été envoyé en prêt à Annecy (National 1) en janvie dernier. But de la manœuvre ? Que le longiligne défenseur sénégalais se développe et prenne du temps de jeu avec l'absence de matchs de National 2 avec la crise du Covid.

Profitant de la trêve internationale, Lensois.com a fait le point sur la situation de Cory Sène... Et il en ressort que le début de prêt du natif de Guédiawaye est un fiasco. Depuis son arrivée en Haute-Savoie, Sène n'a disputé que trois rencontres de championnat, la dernière datant du 9 février.

Titulaire lors de la défaite du FC Annecy face à Rumilly-Vallière (N2) en Coupe de France, Cory Sène est sorti du groupe depuis. Ce week-end, il n'était pas dans le groupe de 17 joueurs qui s'est imposé sur le terrain du SC Lyon (3-0). Promu cette saison, Annecy lutte pour sa survie en National 1. Actuellement 16e (sur 18) du classement, le club d'Anthony Le Tallec est revenu à trois points du premier non relégable.