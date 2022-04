RC Lens : le problème majeur des Sang et Or identifié ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Le RC Lens s'est incliné à Strasbourg (0-1) hier. Dans son débrief, Lensois.com TV a invité plusieurs anciens du RCL, notamment Jean-Guy Wallemme et Stéphane Ziani, qui ont tous deux évoqué le rôle des pistons. « Les deux pistons sont souvent très écartés, a noté Ziani. Quand les deux sont très hauts, on peut être en danger sur les transitions. A chaque match on revit la même chose. »

Et à lui d'ajouter : « C'est un peu le boxeur qui écarte les bras et qui risque le KO. Clauss doit redescendre un peu en cas de perte de balle quand le ballon est de l'autre côté, et c'est pareil pour Frankowski. »

Alors que le #RCLens semble s’éloigner des places européennes, le coach lensois veut conserver la même envie dans le jeu.https://t.co/7wnp5drs79 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur