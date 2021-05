RC Lens : le PSG a apporté une mauvaise nouvelle à Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

L’AS Monaco ne soulèvera pas la Coupe de France cuvée 2020-2021. Les hommes de Niko Kovac ont été battus par le PSG hier au Stade de France sans qu’il n’y ait grand-chose à dire sur le score final (0-2).

Sur le papier, il pourrait s’agir d’une très mauvaise préparation en vue du choc contre le RC Lens dimanche à Bollaert dans le cadre de la 38e journée de L1 (21h). Pourtant, le coach de l’ASM n’est pas inquiet et estime même que cette désillusion peut booster ses joueurs face aux Sang et Or.

« On sortira plus forts de ce match »

« On est dans un processus d'apprentissage. On sortira plus forts de ce match. Comme j'avais dit en Allemagne quand j'avais perdu ma première finale, je dirai que je reviendrai la saison prochaine, a-t-il déclaré en conférence de presse. OK, on est déçu, on pourra l'être encore demain, mais on doit être frais dans nos têtes et concentrés dès vendredi pour gagner le match de dimanche et transformer cette saison en une saison fantastique. Les détails n'ont pas tourné de notre côté et il faut l'accepter. On doit nettoyer nos têtes et continuer comme on l'a fait toute la saison, en espérant que ça nous réussira. »