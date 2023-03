RC Lens : le Racing a reçu un joli lot de consolation après le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Lors du deuxième derby du Nord de la saison, le RC Lens a été tenu en échec ce samedi sur sa pelouse par le LOSC (1-1) dans un stade Bollaert-Delelis qui a fait une nouvelle fois le plein.

Bollaert sur le podium des meilleures affluences de Ligue 1 du week-end

Même si les Sang et Or n'ont pas pris les trois points, ils peuvent se targuer d'avoir réalisés la troisième meilleure affluence de la 26e journée de Ligue 1, comme le fait remarquer nos confrères de Lensois.com. Le RCL (47974 spectateurs) est seulement devancé par le Paris Saint-Germain (47 000 spectateurs) et l'Olympique Lyonnais (38 568 spectateurs). Par ailleurs, il s'agit de la quatrième meilleure affluence de la saison pour le club artésien.

Fabien Chorlet

Rédacteur