RC Lens, OGC Nice : le remplaçant de Cahuzac chez les Sang et Or déjà connu ?

Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Ce lundi soir, le RC Lens a annoncé le départ surprise de Yannick Cahuzac, qui était l'entraîneur adjoint de Franck Haise depuis l'été dernier. L'ancien milieu de terrain français quitte le club artésien pour rejoindre le staff de l'OGC Nice.

Un proche de Thil pour remplacer Cahuzac ?

Pour remplacer Yannick Cahuzac au sein du staff de Franck Haise, les dirigeants lensois penseraient à l’ancien milieu de terrain de Boulogne et Valenciennes, Johann Ramaré, qui travaillait avec les U17 du Stade de Reims depuis deux ans, si l'on en croit les informations de La Voix du Nord. Ancien coéquipier de Grégory Thil, Johann Ramaré serait resté proche de l'actuel directeur sportif des Sang et Or.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : l'arrivée de Cahuzac à Nice crée de grosses tensions https://t.co/DFFtvETK3D — But! Lens (@But_Lens) July 4, 2023

