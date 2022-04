RC Lens : le remplaçant de Doucouré face au LOSC est identifié

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Le RC Lens, qui s'est brillamment imposé dimanche dernier face à l'OGC Nice (3-0), se déplacera ce samedi sur la pelouse du LOSC, à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. Un derby que ne disputera pas le milieu de terrain des Sang et Or, Cheick Doucouré, suspendu.

"Berg, ce sera un bon moment pour lui"

Pour le remplacer, l'entraîneur lensois, Franck Haise, alignera Patrick Berg, comme il l'a annoncé en conférence de presse après la victoire face aux Aiglons. "Chaque club a des joueurs importants, Cheick Doucouré en est un mais je sais aussi que je peux compter sur un collectif de qualité. Pour un joueur comme Patrick Berg, ce sera un bon moment pour lui. Je vois ce qu’il fait depuis son arrivée, il a intégré beaucoup de choses et j’ai beaucoup de confiance en lui et en mon groupe."

📆 À vos agendas ! Voici la programmation du troisième derby de la saison 💥



⚽️ #J32

🆚 @losclive

🗓 Samedi 16 avril à 21h

📍 Stade Pierre Mauroy

📺 @canalplus Décalé#SiFierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) March 20, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur