RC Lens : le scandale du Havre rebondit, deux autres clubs de L1 concernés dont le LOSC !

Comme révélé la semaine dernière, 14 supportrices du RC Lens ont déposé plainte contre le club du Havre mais aussi contre X après des fouilles jugées trop intrusives et déplacés lors du dernier match entre les deux équipes au stade Océane. Le courage de ses femmes a fait effet boule-de-neige en Ligue 1, plaçant le club doyen dans une situation bien embarrassante.

En effet, comme le rapporte L’Equipe, des supportrices du Stade Brestois et du LOSC se sont manifestées pour dénoncer, elles aussi, l’accueil choquant du service de palpation havrais à leur arrivée dans le parcage visiteurs du club normand.

La société de sécurité réagit

Le directeur général de la société Spartiate Sécurité Prestige a répondu au quotidien sportif face à ces graves accusations contre leur employée : « On a été très surpris d’apprendre ça, on travaille avec l’employée en question depuis plusieurs années et on n’a jamais eu de retour négatif. Elle est très choquée de ce qu’il se passe (…) D’un commun accord, on ne l’a pas mise à pied, mais on l’a mise sur un autre site, par précaution, le temps que l’affaire soit traitée. Avec l’ampleur qu’a prise cette histoire, vous vous doutez bien qu’on va être deux fois plus vigilant au niveau de la palpation. »

Précision importante : les dénonciations des supportrices lensoises et lilloises n’ont pas été faites sur la même employée… Ce qui laisse entendre que c’est peut-être le process de la société qui est en cause.

