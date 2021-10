RC Lens : le talisman de Franck Haise est identifié

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Au RC Lens, cette maxime est plus vraie que jamais ! Le site Lensois.com a trouvé un point commun entre les deux défaites sang et or de cette première partie de saison, à domicile contre Strasbourg (0-1, 7e journée) et à la Mosson face à Montpellier (0-1, 10e j.) le week-end dernier. Il se nomme Gaël Kakuta.

Le meneur de jeu de 30 ans, qui pèse de tout son poids dans les bons résultats lensois depuis un an, a manqué ces deux rencontres. Il est donc toujours invaincu cette saison et le seul titulaire de Franck Haise dans ce cas. Tout sauf une coïncidence tant l'ancien joueur de Chelsea a une immense influence dans le jeu artésien.

