RC Lens : le titre, un sujet tabou pour Franck Haise ?

Ne lui parlez pas de titre de Champion, c'est un sujet tabou ! Si le RC Lens s'affiche à seulement six points du PSG avant de se rendre au Parc des Princes samedi prochain (21 heures) pour le choc de la 31ème journée, Franck Haise se refuse à parler de la première place. Franck Haise fait du Guy Roux Invité sur le plateau du CFC dimanche, le coach des Sang et Or a fait une réponse de normand à cette question : « On est tous des compétiteurs. Evidemment qu'on n'est pas prêt au départ pour jouer le titre. Maintenant ? On a 63 points. On va essayer d'en faire un peu plus... On va essayer de gagner nos matchs mais je vais pas vous annoncer ce soir qu'on va jouer Paris pour gagner le titre ». Plus prudent que son capitaine Seko Fofana qui, lui, a clairement ouvert la voie à cette option après le succès face à Strasbourg (2-1) vendredi soir... Est-ce que Lens joue le titre ? ❤️?



La réponse de G̶u̶y̶ ̶R̶o̶u̶x̶ Franck Haise ? pic.twitter.com/q7g4lECk3p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2023



Pour résumer Lancé par Hervé Mathoux sur la possibilité du RC Lens à concurrencer le PSG dans la course au titre, Franck Haise a sorti sa plus belle langue de bois. Le coach des Sang et Or se refuse catégoriquement à parler du titre.

