RC Lens : le Top 10 des salaires des Sang et Or, Fofana écrase tout !

Le journal L'Equipe a révélé ce jeudi le Top 10 des salaires des joueurs du RC Lens. Sans surprise, c'est Seko Fofana, qui a prolongé l'été dernier son contrat avec le club artésien, qui est le Sang et Or le mieux payé. Le milieu de terrain ivoirien devance Adam Buksa, apparu à seulement 4 reprises depuis son arrivée au RC Lens, et le néo-Bleu, Brice Samba.

Le Top 10 des salaires des joueurs du RC Lens

1. Seko Fofana : 190 000 euros mensuels brut

2. Adam Buksa : 129 000 euros mensuels brut

3. Brice Samba : 119 000 euros mensuels brut

4. Adrien Thomasson : 102 000 euros mensuels brut

4. Angelo Fulgini : 102 000 euros mensuels brut

6. Facundo Medina : 100 000 euros mensuels brut

6. Loïs Openda : 100 000 euros mensuels brut

8. Alexis Claude-Maurice : 85 000 euros mensuels brut

8. Jonathan Gradit : 85 000 euros mensuels brut

8. Florian Sotoca : 85 000 euros mensuels brut

8. Wesley Saïd: 85 000 euros mensuels brut

Découvrez les salaires de la Ligue 1 club par club : https://t.co/B6nI6dLRe7 pic.twitter.com/Sbm0NjCW5T — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

