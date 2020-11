RC Lens : le verdict de Sotoca sur le pénalty non sifflé contre Reims

Quelle incroyable fin de match les Lensois ont fait vivre à leurs supporters dimanche ! Menés 2-4 à la 89e minute, les hommes de Franck Haise ont réussi l'exploit de revenir à 4-4. Ça aurait pu être mieux : ils ont vu l'arbitre siffler un pénalty pour une main champenoise avant de revenir sur sa décision après consultation de la VAR. D'abord désabusé, comme l'ensemble de ses partenaires, Florian Sotoca est revenu sur ce fait de jeu ce soir sur Téléfoot.

"On était déçu sur le coup"

"Quand vous êtes mené 4-2 à la 89eme et que vous revenez à 4-4 à la fin du match, c’est génial. […] Ce match aurait pu très bien tourner pour nous, mais il aurait pu également très mal tourner. On va se satisfaire de ce point car on n’avait pas joué depuis 3 semaines. C’est un très beau match de notre part et de Reims également."

"Concernant le pénalty ? Oui, j’avais pris le ballon pour le tirer. Il y a une règle mise en place qui indique que si le ballon touche une partie du corps avant la main, il n’y a pas penalty. C’est ce qui est arrivé. Sur le coup, je vois main, mais je n’avais pas vu du pied juste avant. L’arbitre a pris sa décision. On était déçu sur le coup, mais quand on revient dessus, c’est très bien ce qu’on a fait."