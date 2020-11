RC Lens : Leca balaye la claque face au LOSC avec des mots crus

Ce dimanche, le RC Lens va retrouver la compétition avec la réception du Stade de Reims à Bollaert. Un match dans un contexte forcément particulier puisque l'effectif Sang et Or se remet tout juste d'une contamination généralisée au Covid-19.

Dans des propos en conférence de presse relayés par la Voix du Nord, le gardien de but Jean-Louis Leca s'est confié notamment sur la difficulté de retrouver la compétition après deux matchs reportés. « La difficulté, c’est de savoir si cette longue coupure ne nous aura pas handicapés, de savoir si physiquement on va tous réussir à tenir le coup car on ne sait pas. On a repris les entraînements mais on ne sait pas. Va-t-on plonger ou pas, on est dans l’incertitude. Ça on ne le saura que sur le terrain. La réponse, on ne l’aura que dimanche à 17 heures, on saura si on est toujours sur une dynamique. »

Leca ne voit pas le LOSC dans la même catégorie

Une dynamique stoppée par le Covid mais aussi par la lourde claque reçue par le derby face au LOSC (0-4). Sauf que Jean-Louis Leca refuse de s'attarder sur cette rencontre face à un adversaire qui ne boxe pas dans la même catégorie selon lui. Avec des mots bien sentis.

« Je ne vois pas pourquoi on parle encore du derby. On va dire quoi, on a perdu un match. On est très déçus pour nos supporters. Lille, c’est une équipe qui en a foutu trois au Milan AC qui est un grand club. C’est vous les médias qui nous avez enflammés en disant, le derby, le deuxième contre le troisième, le ceci et le cela. Nous on est simplement un promu. Lille c’est une équipe qui Ligue des champions et la Ligue Europa depuis quinze ans. Alors voilà, l’épisode Lille, il est clos. Nous on ne va pas se masturber l’esprit. On va plus se concentrer sur nous que de parler de Lille », a annoncé le gardien nordiste.