RC Lens : Leca, des adieux gâchés par un coup de sang ?

S'il était pressenti pour être titulaire sur le dernier match de la saison face à Monaco (38e journée), Jean-Louis Leca (36 ans) va peut-être finir sa carrière au RC Lens sur un coup de sang. En fin de contrat au 30 juin prochain et dans le flou concernant la suite de sa carrière, le portier corse s'est blessé ce jeudi à l'entraînement. Blessure qui met fin à sa saison.

Comme le rapporte L'Equipe, Leca s'est fracturé le doigt en frappant dans une porte après une « sévère altercation » avec l'entraîneur des gardiens du Racing, Thierry Malaspina. Les deux hommes avaient failli en venir aux mains quelques minutes plus tôt.

Le RC Lens n'a pas démenti l'incident mais n'a pas souhaité en rajouter dans son communiqué. Parlant d'un « excès de caractère manifesté par deux membres du groupe professionnel », le club a assuré qu'il prendra « les mesures disciplinaires adaptées et précise que cet événement intervenu dans la vie du groupe sera réglé dans la plus stricte intimité du vestiaire ».

