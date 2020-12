RC Lens : Leca émet un regret et une satisfaction sur le début de saison des Sang et Or

C’est dans la peau d’un promu ambitieux que le RC Lens s’apprête à affronter l’AS Monaco à Louis II pour le compte de la 15e journée de L1 (21h). Les intentions de jeu devraient néanmoins être moindres en comparaison de celles développées lors de la défaite à Bollaert contre le MHSC samedi (2-3).

« À Monaco, on partira moins dans l'esprit de faire le jeu et d'emballer le match, assure Jean-Louis Leca dans L’Équipe. On ira à Monaco avec nos idées. Je trouve très juste de ne pas vouloir subir les choses. On ne fait pas tout bien, mais on essaye de prendre un maximum d'infos de tout le monde pour mettre en place de bonnes choses. Il n'y a pas de raisons de changer ça. »

Si le portier des Sang et Or (35 ans) se réjouit du jeu pratiqué cette saison, il nourrit un seul regret sur cette première moitié d’exercice. « Je suis forcément surpris du rendement de l'équipe. Quand on voit celles installées depuis de nombreuses années en L1, on mesure les difficultés. La seule déception, c'est notre manque de réussite car on aurait pu avoir 23 ou 24 points, a-t-il poursuivi. Le but est d'obtenir le plus de points possible. Quoi qu'il arrive, cette première partie de saison ne sera que positive sur l'envie. Sur le développement du jeu, on est encore perfectible mais quand on voit ce que l'on produit, on se dit que ce ne peut être que bénéfique. »