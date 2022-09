RC Lens : les 3 gros bémols de la victoire des Sang et Or face à Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce vendredi soir, le RC Lens s'en est remis à la tête de Danso sur un bon coup-franc de Przemyslaw Frankowski pour battre une valeureuse et bien regroupée équipe de Troyes (1-0). Les Sang et Or ont encore une fois pu compter sur un bon Brice Samba dans les buts, vigilant notamment sur une belle tentative de Mama Baldé (58e). A droite, Jimmy Cabot a aussi confirmé sa montée en régime.

Des montants, un gardien et l'arbitrage n'ont pas aidé

Si le Racing a plutôt dominé son match contre l'ESTAC, il a sans doute manqué d'un peu de réussite aux Sang et Or pour s'imposer plus largement. Sur ce match, Lens a touché deux fois les montants par Openda (6e) et Sotoca (69e), les deux meilleurs buteurs artésiens en échec face à un grand Gauthier Gallon ce soir. Il y a aussi eu la mauvaise décision arbitrale de Monsieur Ben El Hadj qui s'est trompé à la 10e minute suite à la faute sur Jonathan Gradit. A 11 contre 10 pendant 80 minutes, cela n'aurait sans doute pas été le même match.

Les raisons d'un jeu moins flamboyant

Seko Fofana pas encore à 100% et sur le banc au coup d'envoi (rentré à la pause à la place de Poreba), les Sang et or étaient privés de leur taulier au milieu. Franck Haise avait également fait quelques choix (Frankowski sur le banc au coup d'envoi mais vite entré à la place de Gradit) qui peuvent expliquer la première période moins aboutie.

Gradit blessé, la tentation d'un joker médical en défense ?

Déjà privé de Christopher Wooh parti à Rennes, Lens a perdu sur blessure Jonathan Gradit, obligeant Massadio Haïdara à revenir dans la défense à trois. En attendant le diagnostic pour l'ancien Caennais (Prime Vidéo parle d'une fracture de la clavicule qui pourrait le tenir éloigné de longues semaines...), les choix commencent à se resserrer en défense centrale. La question d'un joker médical doit forcément se poser alors qu'il reste neuf matchs avant le prochain Mercato.