RC Lens : les 3 secrets de la réussite des Sang et Or révélés

S'il n'est que rarement mis en avant, Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du RC Lens depuis 2019, a un rôle prépondérant dans la montée en puissance des Sang et Or depuis deux ans. Homme de l'ombre par excellence, l'ancien adjoint de Michaël Landreau au FC Lorient a dessiné dans les grandes lignes le projet lensois tel qu'il est aujourd'hui.

Des piliers clairs et appliqués

Dans France Football, l'homme qui a remplacé Eric Roy à la direction a rembobiné le film et délivré les principes qui l'ont conduit à la réussite au Racing : « Mon premier pilier, c’est d’être garant du respect de l’institution. On voit trop de clubs qui ne sont pas suffisamment respectés. S’il y a un écart, je suis là pour recadrer ou sanctionner. Le second pilier, c’est construire un collectif avec des valeurs qui doivent coller à l’ADN du club et à ce que je suis, quelqu’un qui a du caractère ».

Ce si précieux « capitaine de navire »

D'ailleurs, Florent Ghisolfi est à l'origine du premier gros coup lensois en 2019 : l'arrivée de son ancien coéquipier à Bastia Yannick Cahuzac. « J’ai dit aux dirigeants : « Il faut un capitaine de navire », et Yannick est né capitaine. C’est un guerrier très intelligent qui fait les choses invisibles sur le terrain : déclencher le pressing au bon moment, replacer ses partenaires… Tout cela est terriblement important. Je me souviens de discussions avec lui, ce n’était pas facile. Mais je l’ai convaincu qu’il y avait une belle histoire à écrire à Lens. » Un choix payant.