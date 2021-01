RC Lens : les bienfaits de la méthode Haise décryptés par un Sang et Or

Demain soir, le Racing Club de Lens tentera de remporter son premier match de l'année 2021, après des défaites à Lyon (2-3) et contre Strasbourg (0-1) puis un nul à Nantes (1-1). Ce sera au stade Vélodrome contre un OM pas au mieux lui aussi. Titulaire à la Beaujoire dimanche, Steven Fortes pourrait être de nouveau aligné par Franck Haise. Un entraîneur dont il apprécie la méthode, qu'il a détaillée en conférence de presse ce mardi.

Des entraînements plus fatigants que les matches

"Je me sens bien car à l’entrainement il y a beaucoup d‘intensité. Cela renvoie à ce que l’on fait en match. On en a parlé il y a peu avec Yannick (Cahuzac) qui disait qu’après certains entrainements, il était plus fatigué qu’après certains matches et c’est mon cas aussi. Ça permet de rester dans le coup et d’être prêt physiquement quand on fait appel à nous. J’ai aussi pu jouer avec la sélection nationale du Cap Vert. J’ai fait 4 matches durant lesquels j’ai joué 90 minutes avec l’équipe nationale. Ça se ressent dans les jambes mais les entraînements font beaucoup aussi."

"Ce qu’on nous fait ressentir depuis le début de la saison, c'est que tous les joueurs sont importants. Même ceux qui ne rentrent pas peuvent l’être par leur attitude. C’est une notion de groupe, de cohésion. Le groupe vit bien et ça y est pour beaucoup. Forcement en étant remplaçant, on est mécontent car on a envie de jouer en tant que compétiteur, mais quand les joueurs ne jouent pas, ils ont la bonne attitude pour booster les autres et que cela se ressent sur le terrain."