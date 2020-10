RC Lens : les blessés, Medina, l'ASSE... Les mots de Franck Haise avant les Verts

Le point santé

« Ganago est apte. Sotoca était aussi sorti pour des petits problèmes, ils sont aptes tous les deux. Traoré est toujours indisponible. Michelin va mieux mais n'est pas encore sur un entrainement collectif, Fofana pas disponible non plus. Tout comme Issiaga Sylla, victime d'un soucis à l'entraînement. Boli a repris l'entraînement collectif mais c'est encore trop tôt ».

Sur les soucis défensifs en fin de match

« Pour remédier à ces buts en fin de partie, il faut rester concentré sur son rôle et sa tâche. Les Nimois ont poussé aussi, on a manqué d'attention plus que de concentration. Notre jeu demande beaucoup d'efforts, tant qu'on n'a pas fait la différence on reste à la merci d'un but adverse ».

Sur l'ASSE

« Il y a beaucoup d'enthousiasme à Saint-Etienne, de la jeunesse mais avec des joueurs expérimentés aussi. Il y a des déplacements très intelligents dans le dos des défenses adverses ».

Sur la trouvaille Facundo Medina

« Quand on est sélection A de son pays, c'est fort, quand c'est l'Argentine, pour un joueur de 21 ans, c'est très fort à vivre, il va prendre de l'expérience aux côtés de grands joueurs. Medina est très mature pour son jeu même s'il a encore des choses à gommer pour être plus en phase avec l'arbitrage notamment. Il apporte dans les duels, dans la lecture même s'il a des progrès à faire. Il a une capacité à jouer sous pression ».

Sur sa confiance aux attaquants

« Les quatre attaquants qui ont joué, seul Ganago a marqué, les autres non, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait de bon match. Il faut continuer à travailler, mais je sais que les quatre marqueront à un moment ou l'autre ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com Live.