RC Lens : les champions de France 98 unis pour la bonne cause derrière Gervais Martel

Warmuz, Wallemme, Dehu, Sikora, Smicer, Vairelles, Moreira, Queudrue, Dindane, Hilton, Diouf, Diarra... Les supporters du RC Lens nostalgiques de la belle époque seront ravis d'apprendre que leurs anciens favoris seront réunis le samedi 4 juin au stade de l'Epopée de Calais pour y affronter le Variétés Club de France, dans lequel on trouvera aussi du bon monde (Blanc, Karembeu, Anderson, Savidan...). Les places seront mises en vente à compter de demain lundi et sont plafonnées à 7€.

Ce match est une initiative de Gervais Martel, qui compte lever des fonds pour son association, la Chance aux enfants. Le but est de permettre à 15.000 d'entre eux, âgés de 8 à 14 ans et en situation de vulnérabilité, de pouvoir assister aux Jeux Olympiques dans deux ans. Un projet qui nécessite une logistique impressionnante (380 bus, 2500 encadrants, etc) et donc un budget conséquent. Et quoi de mieux pour laisser parler le cœur que de faire appel à ceux qui l'ont fait battre pendant des années ?

Raphaël Nouet

Rédacteur