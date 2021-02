RC Lens : les critiques, son retour en forme... Steven Fortes en dit plus

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En l'absence de Facundo Medina, Steven Fortes a retrouvé une place de titulaire hier au sein de la défense du RC Lens et il a signé un bon match contre Dijon. Après une mauvaise passe, l'ancien toulousain revient bien. Un retour en forme que le Capverdien a expliqué au site Lensois.com.

« Les critiques étaient légitimes »

« Je suis mieux dans l’axe ou à droite sur mon pied fort mais ça ne me dérange pas de jouer à gauche, a confié » le défenseur. Je me suis senti à l’aise sur ce match. J’ai commencé la saison sur le banc, aujourd’hui encore, je ne peux pas dire que je suis un titulaire indiscutable mais je profite des absences de certains et je me sens beaucoup mieux qu’à mon retour de blessure la saison dernière. J’essaye de gratter le maximum de temps de jeu que je peux en tâchant d’être le plus performant possible. Quand on démarre remplaçant après avoir été capitaine, ça fait bizarre, mais je n’ai jamais lâché. »

Et à Fortes de revenir sur les critiques dont il avait pu être l'objet, il y a quelque temps... « Je suis toujours resté le même sur et en dehors du terrain. Je suis content d’être dans ce groupe et de vivre cette aventure. C’est clair qu’on n’est pas hermétique aux critiques mais ça fait partie du jeu et elles étaient légitimes. Je me sens aujourd’hui beaucoup mieux physiquement et je pense que cela se voit. Je suis juste à mon niveau et l’an dernier c’était une mauvaise passe. »