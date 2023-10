RC Lens : les joueurs d'Arsenal victimes d'un gros contretemps

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce lundi, en début d'après-midi, Franck Haise et Florian Sotoca étaient présents en conférence de presse avant le choc entre le RC Lens et Arsenal demain. Le manager des Gunners, Mikel Arteta, était pour sa part attendu devant les micros en début de soirée. Mais il n'est jamais venu. Et pour cause ! Il est toujours à Londres. Avec son équipe et tout son staff.

Arrivée ce soir ou demain matin

Un gros orage frappe la capitale anglaise depuis le début de la journée, si bien que le jet qui devait amener les Gunners jusqu'en Artois n'a pas pu décoller. Dès que la météo sera plus clémente, Arsenal débarquera en Artois. Ça pourrait se faire dans la soirée ou demain dans la matinée. Dans tous les cas, c'est un sérieux contretemps, qui pourrait légèrement influer sur la prestation des vice-champions d'Angleterre. Les Sang et Or ne s'en plaindront pas...

