RC Lens : les Lensois ont identifié le réel danger face aux Verts

Sur la papier, le choc parait déséquilibré. Entre une formation du RC Lens, bien placé au classement de la L1, et qui peut s'appuyer sur un groupe complet, face à une équipe de l'ASSE en perdition et de surcroît amputée de plusieurs éléments partis à la Coupe d'Afrique. On est loin de l'issue incertaine du match aller, pendant l'été, lorsque les joueurs de Claude Puel, qui avaient mené au score à deux reprises, avaient obtenu le point du match nul (2-2).

Pourtant, lors du point-presse, Franck Haise a tenu à se préserver face à un quelconque excès de confiance. "Saint-Etienne est sur une mission commando elle met beaucoup d'énergie. Il y a aussi de la qualité même s'ils ont des absents. A nous d'être très rigoureux et concentrés défensivement comme dans l'animation offensive."

De toute évidence, le message est bien passé dans le vestiaire. Témoins, les propos tenus par le défenseur Kévin Danso avant de rejoindre le Forez. "On a vécu une belle semaine avec deux victoires mais on n'a pas trop le temps d'en profiter. Il nous faut passer vite à autre chose, voilà pourquoi on s'est tous concentrés sur Saint-Etienne. Ce sera tout sauf facile car des joueurs qui luttent pour la survie du club te rendent toujours le match compliqué."

Réponse samedi, à compter de 17 heures.