RC Lens : les maillots de la victoire contre Clermont vendus aux enchères pour soutenir l'Ukraine

A l'instar de l'ASSE il y a deux semaines, le RC Lens a décidé de venir en aide à l'Ukraine en récoltant des fonds. Les joueurs du RCL portaient contre Clermont (3-1) leur maillot third aux couleurs bleu et jaune en hommage à l’Ukraine, avec la mention « Paix », en plusieurs langues.

Ces maillots sont mis aux enchères depuis cet après-midi et l’intégralité des fonds récoltés financera le convoi solidaire de biens de première nécessité vers l’Ukraine, coordonné par la municipalité d’Avion.

Pour participer aux enchères, cliquer ici !

Laurent HESS

Rédacteur