RC Lens : les mots forts de Sotoca sur son parcours et sur Haise

Dans les colonnes de Onze Mondial, en kiosques depuis jeudi et disponible sur le shop, Florian Sotoca a évoqué ce parcours singulier qui le rend si fier de sa carrière, lui qui est passé par toutes les divisions de la DH à la L1 :

« J’ai connu des moments difficiles, je me suis accroché. En être là aujourd’hui, j’en suis fier. J’ai un parcours particulier, comme Jonathan Clauss. On en discutait souvent, en se disant : « Tu imagines, il y a 5/6 ans on jouait en DH ou en CFA2 devant 100 supporters, aujourd’hui, on reçoit Paris à Bollaert devant 40 000 spectateurs ». Ce sont des moments magiques, précieux ».

Dans son long entretien, Sotoca a également tiré son chapeau à son entraîneur Franck Haise, un coach différent selon ses dires :

« Je me souviens de sa première causerie à Nice, qui nous a tous marqués. On jouait le maintien et il nous a dit que cela passerait par le jeu. C’est ce que nous avons fait depuis trois ans, où dès la première année, on a essayé de jouer notre jeu. Beaucoup d’équipes qui montent en Ligue 1 mettent le bus, attendent de voir ce qui se passe en restant derrière. Le coach a tout de suite pris les choses en main en nous inculquant ce jeu et cette tactique-là. C’est en grande partie grâce à lui que nous en sommes là. Il est à l’écoute des cadres. Parfois, il nous réunit, nous demande ce que l’on pense. On est très fiers de l’avoir comme manager général du club. »