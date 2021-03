RC Lens : les raisons de l'absence d'Arnaud Kalimuendo à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En milieu d'après-midi, le RC Lens a dévoilé son groupe de 20 joueurs pour le déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg ce dimanche (13h, sur Canal+ Sport). Un groupe dans lequel Franck Haise n'a pas choisi de convier Arnaud Kalimuendo, annoncé blessé et à l'infirmerie.

L'excellent site Lensois.com a apporté quelques précisions sur cette absence. Le joueur prêté par le PSG avait été victime d'un coup au niveau du genou face à Metz (2-2) le week-end précédent. S'il s'était entrainé normalement et postulait pour le match en Alsace, le coach des Sang et Or n'a finalement pris aucun risque.

Arnaud Kalimuendo avait toujours des douleurs et Franck Haise a décidé de ne prendre aucun risque, profitant du retour d'Ignatius Ganago dans le groupe pour le laisser au repos ce week-end. L'attaquant de 18 ans devrait être opérationnel au retour de la trêve internationale.