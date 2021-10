RC Lens : les raisons de la défaillance des Sang et Or à Montpellier (0-1)

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Après avoir perdu après une infériorité numérique douteuse face à Strasbourg (0-1), la Racing a concédé sa deuxième défaite en dix journées de Ligue 1. Une défaite logique pour le second du classement bousculé par une vaillante équipe de Montpellier et privé de son métronome Gaël Kakuta, remplacé par le jeune David Pereira da Costa. Une différence qui s'est vue dans la construction offensive même si Lens et son jeune stratège n'ont pas complètement démérité sur ce plan.

Savanier a remporté la bataille du milieu

Si Lens a été aussi bousculé, c'est parce que les hommes de Franck Haise n'ont pas été spécialement propre dans la sortie du ballon. Parmi les meilleurs milieux de terrain depuis le début de saison jusqu'à présent, Seko Fofana a souffert comme rarement face à la qualité technique d'un Téji Savanier. Même chose pour Cheick Doucouré, brouillon.

Des errements défensifs coupables...

Maintenus à flot par un Jean-Louis Leca impeccable et auteur de quelques parades, les Sang et Or ont connu quelques errements défensifs qui risquent de mettre en pétard Franck Haise. Rien que sur le but de Mavididi, tout part d'une perte de balle de Frankowski sur Mollet et d'une glissade incroyable de Kévin Danso alors que l'Anglais file au but. Des erreurs grossières qu'on ne voyait pas en début de saison...

… Mais un Christophe Wooh qui a répondu présent

Dans un match où Lens a souffert collectivement, l'éclaircie est venue de Christopher Wooh, qu'on avait vu en grande difficulté le week-end dernier face à la réserve de Reims (2-5) et qui a retrouvé beaucoup de sérenité avec son retour dans le onze en remplacement de Facundo Medina suspendu. En plus de ses interventions précieuses, l'ancien Nancéien est passé proche d'égaliser sur un numéro dans la surface de réparation héraultaise (70e).