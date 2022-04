RC Lens : les Sang et Or auront un porte-bonheur face au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Ce samedi (17h), le RC Lens reçoit le FC Nantes à Bollaert-Delelis pour croire encore en une qualification européenne à l'issue de la saison. Sur ce match, les Sang et Or ont plutôt eu de la chance au tirage avec la nomination par la LFP de Thomas Leonard au sifflet.

Lens ne perd pas avec Leonard au sifflet

En effet, si la série est encore récente, le Lorrain réussit plutôt bien aux Lensois... qui ne se sont jamais inclinés en Ligue 1 avec cet arbitre en numéro 1. Cette saison, Thomas Leonard était l'arbitre de Lens – Troyes (4-0) et de la victoire sur la pelouse du SCO Angers (2-1). L'an passé, c'était également lui qui était au sifflet lors du spectaculaire 4-4 face au Stade de Reims.

Du côté des Nantais, on n'est pas spécialement en réussite avec Leonard (1V, 1N, 1D sur les deux dernières saisons) même si ce référé ne fait pas partie de ceux qui réussissent le moins aux Canaris...

Alexandre Corboz

Rédacteur