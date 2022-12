RC Lens : les Sang et Or créent déjà la sensation en Coupe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le rendez-vous est déjà fixé. C'est le 7 janvier prochain que l’ESA Linas-Monthléry, formation de National 3, accueillera le Racing Club de Lens au stade Robert Bobin de Bondoufle pour le compte des 32es de finale de la coupe de France. Un match qui, de toute évidence, remue déjà les foules. Pour s'en convaincre, il suffit ainsi de lire les propos accordés au site footamateur, par le président de Montlhéry, Mickaël Bertansetti. "On espère surtout une belle fête. L’objectif est de dépasser les 10 000 spectateurs car on a déjà 6 000 places qui sont parties. Le gros du travail est là. On aborde sereinement la suite, même si on est épuisé par l’investissement que ça demande."

Pour résumer Alors que la fin du mois de décembre sera compliquée à gérer pour le RC Lens avec deux adversaires solides en Ligue 1, Nice et le PSG, le mois de janvier verra l'entrée des Sang et Or en Coupe de France face à Linas-Montlhéry. Ils sont attendus.

Benjamin Danet

Rédacteur