RC Lens : les Sang et Or dans une poudrière à Montpellier ?

Le RC Lens va commencer à y prendre goût. Après avoir joué samedi à 17h contre l’OGC Nice ce week-end (0-1), les Sang et Or remettront le couvert au même horaire à Montpellier lors de la 22e journée de L1.

La différence, de taille, c’est que l’accueil devrait être totalement différent de celui reçu à Bollaert. Convaincus que leur club du MHSC a « besoin » d'eux en ces temps difficiles, les supporters du groupe « Paillade 1974 » ont en effet lancé un appel au rassemblement devant le stade de la Mosson avant le match contre le RC Lens.

Les supporters du MHSC organisent un rassemblement devant la Mosson

« En ces temps de pandémie, notre club a besoin de nous, il a besoin de notre soutien, nous devons lui montrer que nous sommes là, que nous sommes présents, dans les bons moments comme dans les mauvais, peut-on lire dans le communiqué du groupe. En ce moment, le club traverse une phase difficile, et c'est pour cela qu'il a besoin de nous. [...] Nous avons besoin d'un maximum de supporters, alors, venez le plus nombreux possible soutenir nos joueurs et leur montrer que nous sommes toujours à leurs côtés. »