RC Lens : les Sang et Or dévoilent leur maillot collector porté contre l’OL

C’est une date importante au RC Lens et l’occasion pour les équipementiers du Racing de sortir un maillot collector. Début décembre, c’est la Sainte-Barbe dans le Nord-Pas-de-Calais et, comme à chaque festivité en l’honneur de la fête des mineurs, les Sang et Or troquent leur maillot classique pour une édition revisitée. Un maillot vert pour les Sang et Or Le cru 2023 ne déroge pas à la règle avec un nouveau maillot « vert » chargé d’histoire qui sera porté contre Lyon ce samedi. La nouvelle tunique vient d’être révélée par Puma : Une tradition 𝔞𝔫𝔠𝔯𝔢́𝔢.

Une histoire 𝔢𝔫𝔠𝔯𝔢́𝔢.

Un héritage qui se transmet.



Pour célébrer la Sainte-Barbe ⛏️, les Artésiens porteront demain une tunique forte en symboles.



👉 https://t.co/ZPePSboMLO#SainteBarbe pic.twitter.com/s0izTTSelf — Racing Club de Lens (@RCLens) December 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce samedi (17 heures), à l’occasion de la réception de l’OL à Bollaert-Delelis, le RC Lens va célébrer la Sainte-Barbe. Un maillot spécial a été édité pour l’occasion et il vient d'être dévoilé ce vendredi soir. Une tunique verte chargée d'histoire.

Alexandre Corboz

Rédacteur