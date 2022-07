RC Lens : les Sang et Or en passe de battre un record historique

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Ce samedi, La Voix du Nord consacre un article à la campagne d'abonnements du Racing Club de Lens, qui marche du tonnerre. Le quotidien régional assure que 28.000 sésames ont déjà trouvé preneurs, cela représente 8.000 de plus que l'an dernier ! Les supporters ont désormais la possibilité de s'abonner à vie et cela constituerait près de 40% des demandes traitées.

Ce remarquable engouement pourrait déboucher sur le record d'abonnés à Bollaert (dont le chiffre n'a pas été communiqué par LVDN et qui est introuvable sur Internet). Deux choses sont certaines : Bollaert va encore fait le plein en 2022-23 mais le record absolu pour l'affluence moyenne, lui, ne pourra être battu car il était de plus de 39.000 en 2000-01. Or, l'enceinte artésienne ne peut plus accueillir "que" 38.000 supporters...