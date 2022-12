RC Lens : les Sang et Or enchaînent en amical

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour son deuxième match amical de la trêve internationale, le RC Lens a dominé ce samedi Le Havre (3-0) grâce à un doublé de Deiver Machado (10e, 24e) et Florian Sotoca (90+1e). Après leur succès samedi dernier contre Montpellier (2-1), les hommes de Franck Haise continuent donc de faire le plein de confiance à 10 jours de la reprise du championnat. 🏁 C'est terminé à Bollaert. Globalement dominateurs, les Lensois remportent cette première confrontation de l’après-midi avec maîtrise. Début du second match dans quelques minutes.



RC Lens 3⃣-0⃣ @HAC_Foot



⚽️ Machado (10', 24'), Sotoca (90')#RCLHAC #FierDEtreLensois pic.twitter.com/wILJ9wCBnE — Racing Club de Lens (@RCLens) December 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur