RC Lens : les Sang et Or font tomber un record

Grâce à des buts de Massadio Haïdara (5e) et Seko Fofana (40e), Lens est allé s'imposer ce dimanche sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux hommes de Franck Haise de reprendre la cinquième place du classement et de continuer à rêver de l'Europe.

Un record de points pour un promu depuis 7 ans

Franck Haise Credit Photo - Icon Sport

Avec ces trois points, les Sang et Or comptent désormais 48 points après 30 journées de championnat. C'est le meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition pour un promu depuis l'AS Monaco en 2013-2014. Au prochain match, le RC Lens recevra sur sa pelouse l'Olympique Lyonnais, le 3 avril.